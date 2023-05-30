Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 6:54

Строители Сочи сдадут четыре многоквартирных дома и детсад жителям Мариуполя в июне

Сочинские строители продолжают восстанавливать дома и социальные объекты
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Увеличили группировку до полутысячи специалистов

Увеличили группировку до полутысячи специалистов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сочинские строители продолжают восстанавливать дома и социальные объекты в Мариуполе. Увеличили группировку до полутысячи специалистов. В июне планируют передать мариупольцам еще четыре многоквартирных дома и детский сад.

- Все работы ведем на средства федерального бюджета под руководством заместителя Председателя Правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина и по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, строители со всей ответственностью подошли к работе по инфраструктурному проекту Минстроя в новых регионах Российской Федерации, сразу набрали хорошие темпы. Приступили в октябре прошлого года и уже передали жителям девять объектов. Это позволило взять в работу и дополнительные здания, пострадавшие от обстрелов. Сегодня на стадии проектирования и восстановления 19 жилых домов и социально значимых учреждений в Мариуполе.

- Мобилизуем и распределяем силы, чтобы наши соотечественники как можно скорее возвращались к привычной жизни, - добавил Алексей Копайгородский.