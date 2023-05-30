Строители Сочи сдадут четыре многоквартирных дома и детсад жителям Мариуполя в июне

Увеличили группировку до полутысячи специалистов Фото: Иван МАКЕЕВ

Сочинские строители продолжают восстанавливать дома и социальные объекты в Мариуполе. Увеличили группировку до полутысячи специалистов. В июне планируют передать мариупольцам еще четыре многоквартирных дома и детский сад.

- Все работы ведем на средства федерального бюджета под руководством заместителя Председателя Правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина и по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, строители со всей ответственностью подошли к работе по инфраструктурному проекту Минстроя в новых регионах Российской Федерации, сразу набрали хорошие темпы. Приступили в октябре прошлого года и уже передали жителям девять объектов. Это позволило взять в работу и дополнительные здания, пострадавшие от обстрелов. Сегодня на стадии проектирования и восстановления 19 жилых домов и социально значимых учреждений в Мариуполе.

- Мобилизуем и распределяем силы, чтобы наши соотечественники как можно скорее возвращались к привычной жизни, - добавил Алексей Копайгородский.