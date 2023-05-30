На федеральной трассе М4 «Дон» увеличили скорость мобильного интернета

М4 «Дон» является важной морской артерией страны, соединяя Москву и Новороссийск через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. В туристический сезон поток автомобилей возрастает в разы. Чтобы гости и жители региона были в сети, МТС провела установку новых объектов связи и модернизацию уже существующей сети. В результате скорость мобильного интернета на участке федеральной трассы по Краснодарскому краю за последние два года выросла на 50%.

Работы были организованы на территории семи регионов южной и центральной частей страны: в Краснодарском крае, Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. На Кубани МТС также усилила 4G на бесплатных участках дороги в Тимашевском, Каневском и Староминском районах, которые являются альтернативным маршрутом к морю.

В итоге автотрассу М4 бесперебойным покрытием, которое увеличилось более чем на 30%, обеспечивают 525 базовых станций МТС. Теперь отдыхающие на протяжении всего пути могут комфортно выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео и загружать приложения на скорости до 150 Мбит/c. Также доступ к скоростному мобильному интернету позволит внедрять новые цифровые сервисы для мониторинга транспорта и пополнять баланс транспондера T-pass для передвижения по платным участкам автотрассы.

Как показало исследование аналитического агентства Telecom Daily, проведенное в апреле 2023 года, МТС стала лидером по стабильности соединения, максимальной скорости мобильного интернета по направлению к абоненту, а также одним из лидеров по средним скоростям передачи данных на протяжении всей трассы.

Согласно анализу Big Data МТС, пассажиропоток на трассе М4 «Дон» за 2022 год вырос на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 года. На отдельных территориях, таких как Краснодарский край, Ростовская и Воронежская область, где временно прекращено авиасообщение - более чем на 30%. Объем переданного интернет-трафика на всем протяжении автомагистрали при этом в среднем увеличился на 27%. Каждый второй абонент МТС проводит время в пути, просматривая видеоролики и слушая музыку.

Проект по обеспечению трассы М4 «Дон» устойчивой связью - один из пунктов соглашения между МТС и ГК «Автодор». По его условиям, ГК «Автодор» установила антенно-мачтовые сооружения и организовала подъезды к ним, обеспечив подключение электроэнергии к объектам связи на всей протяженности автодороги. МТС, в свою очередь, разместила на построенной телеком-инфраструктуре оборудование связи.