Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 7:11

На федеральной трассе М4 «Дон» увеличили скорость мобильного интернета

Комплексную работу по расширению сетей мобильной связи LTE вдоль автомобильной трассы завершила МТС
Екатерина МОЗГИНА

М4 «Дон» является важной морской артерией страны, соединяя Москву и Новороссийск через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. В туристический сезон поток автомобилей возрастает в разы. Чтобы гости и жители региона были в сети, МТС провела установку новых объектов связи и модернизацию уже существующей сети. В результате скорость мобильного интернета на участке федеральной трассы по Краснодарскому краю за последние два года выросла на 50%.

Работы были организованы на территории семи регионов южной и центральной частей страны: в Краснодарском крае, Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. На Кубани МТС также усилила 4G на бесплатных участках дороги в Тимашевском, Каневском и Староминском районах, которые являются альтернативным маршрутом к морю.

В итоге автотрассу М4 бесперебойным покрытием, которое увеличилось более чем на 30%, обеспечивают 525 базовых станций МТС. Теперь отдыхающие на протяжении всего пути могут комфортно выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео и загружать приложения на скорости до 150 Мбит/c. Также доступ к скоростному мобильному интернету позволит внедрять новые цифровые сервисы для мониторинга транспорта и пополнять баланс транспондера T-pass для передвижения по платным участкам автотрассы.

Как показало исследование аналитического агентства Telecom Daily, проведенное в апреле 2023 года, МТС стала лидером по стабильности соединения, максимальной скорости мобильного интернета по направлению к абоненту, а также одним из лидеров по средним скоростям передачи данных на протяжении всей трассы.

Согласно анализу Big Data МТС, пассажиропоток на трассе М4 «Дон» за 2022 год вырос на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 года. На отдельных территориях, таких как Краснодарский край, Ростовская и Воронежская область, где временно прекращено авиасообщение - более чем на 30%. Объем переданного интернет-трафика на всем протяжении автомагистрали при этом в среднем увеличился на 27%. Каждый второй абонент МТС проводит время в пути, просматривая видеоролики и слушая музыку.

Проект по обеспечению трассы М4 «Дон» устойчивой связью - один из пунктов соглашения между МТС и ГК «Автодор». По его условиям, ГК «Автодор» установила антенно-мачтовые сооружения и организовала подъезды к ним, обеспечив подключение электроэнергии к объектам связи на всей протяженности автодороги. МТС, в свою очередь, разместила на построенной телеком-инфраструктуре оборудование связи.