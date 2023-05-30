Парламентарии Кубани оценили итоги развития курортной инфраструктуры региона

На состоявшемся планерном совещании депутаты ЗСК во главе с руководителем кубанского парламента Юрием Бурлачко подвели итоги реализации в крае в 2022 году эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Участие в заседании принял вице-губернатор Александр Руппель.

Открывая обсуждение, председатель ЗСК напомнил, что эксперимент проводится уже не первый год и показал свою значимость.

«В конце прошлого года были внесены поправки в Федеральный закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры», в соответствии с которыми срок его проведения был продлен до 31 декабря 2024 года. В этой связи сейчас самое время подвести промежуточные итоги реализации эксперимента в крае, а также определиться с планами по освоению ранее аккумулированных средств курортного сбора», – сказал Юрий Бурлачко.

Выступая по обсуждаемому вопросу, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий уточнил, что территорией эксперимента в 2022 году являлись города-курорты Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и Сочи, федеральная территория Сириус (до 05.12.2022), 5 поселений Туапсинского района и 2 поселения Ейского района.

В прошлом году Кубань посетили 17,4 млн туристов. По данным органов МСУ, количество отдыхающих, проживавших в объектах размещения, включенных в реестр операторов курортного сбора, составило немногим более 6,5 млн человек, 3,5 млн из них – плательщики курортного сбора. Остальные – относятся к льготным категориям, освобожденным от уплаты.

В отчетном периоде зафиксированы отказы физлиц от оплаты сбора – 193 случая. Сумма недополученных доходов бюджета края составила почти 82 тыс. рублей.

По итогам 2022 года план поступлений от уплаты курортного сбора исполнен с превышением – всего в бюджет Кубани перечислено немногим более 747 млн рублей. Собранные средства Фонда развития курортной инфраструктуры в ушедшем году в объеме свыше 714 млн рублей успешно освоены муниципальными образованиями – участниками эксперимента.

На эти средства в Сочи заменена брусчатка на территории Приморской набережной, благоустроены сквер им. Бестужева-Марлинского и парк им. Фрунзе, на пяти территориях появились световые конструкции, осуществлена установка 40 пандусов для маломобильных групп населения на 35 пляжных территориях города.

В Геленджике установлена тематическая архитектурная подсветка на ул. Ленина, благоустроены общественные территории в городе, а также в селах Дивноморское, Кабардинка, Архипо-Осиповка.

В Супсехе (Анапа) в рамках благоустройства сквера 80-летия Краснодарского края» установлено детское игровое и спортивное оборудование, уложено покрытие, осуществлено озеленение. На территории Анапы в общественных местах и на пляжных территориях появились лавочки, урны и оборудование для детских и спортивных площадок.

Также выполнены благоустройство общественных территорий, установлены малые архитектурные формы, осветительные элементы, спортивное и игровое оборудование в Горячем Ключе, поселениях Туапсинского и Ейского районов.

Михаил Зарицкий в выступлении коснулся и вопросов развития эко-, эно- и сельского туризма, туристских и экскурсионных маршрутов.

С содокладом на совещании выступил председатель профильного комитета Александр Джеус. Он отметил, что ЗСК принимает непосредственное участие в работе по созданию условий для эффективной реализации эксперимента в регионе в части формирования правовой базы. Так, в течение прошлого года по инициативе главы края были внесены изменения в краевой закон о курортном сборе, увеличивающие с 1 января 2022 года его размер до 50 рублей на территории города-курорта Сочи и до 30 рублей – в остальных муниципалитетах. По словам депутата, такие меры обусловлены необходимостью увеличения поступлений в краевой бюджет, направляемых на финансирование работ по благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры региона. Вместе с тем, по словам Александра Джеуса, отмечается слабый уровень бюджетного планирования администраций муниципальных образований в части расходования средств сбора.

В ходе обсуждения руководитель ЗСК Юрий Бурлачко спросил врио министра о том, какая работа проводится ведомством в целях доведения финансирования муниципальным образованиям в полном объеме, с учетом ранее аккумулированных средств.

«Мы внесли изменения в соглашения с муниципалитетами, расставили контрольные точки, отслеживаем их исполнение. Кроме того, прорабатываем возможность перераспределения средств сбора между участниками», – ответил руководитель министерства.

Председатель ЗСК рекомендовал рассмотреть возможность расширения территории проведения эксперимента.

«Рассмотрите привлекательные территории Апшеронского, Отрадненского, Мостовского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского районов. Может, и другие. Пусть они подключаются. Администрирование налажено. Поселения будут развиваться. Отдыхающие увидят, на что тратятся их средства», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Вице-губернатор Александр Руппель поддержал председателя ЗСК и поручил министерству совместно с комитетом ЗСК проработать этот вопрос, подготовить «дорожную карту».

Завершая обсуждение, руководитель кубанского парламента подчеркнул, что текущая ситуация – это время для еще более активного развития и укрепления нашего внутреннего туризма, повышения качества и уровня сервиса на курортах Краснодарского края.

«Нам необходимо развивать нашу предгорную зону, азовское побережье. Чем шире география эксперимента, тем больше средств будет собираться, тем больше их пойдет на развитие курортных территорий Кубани», – заключил Юрий Бурлачко.

В принятой депутатами резолюции содержится ряд рекомендаций министерству курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, а также муниципальным образованиям и профильному комитету ЗСК.