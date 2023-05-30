В Круганинске подтопило 20 дворів. Фото: t.me/mchs_kuban

В Курганинске после аварии подтопленными остаются 20 дворов. Накануне в городе прошли сильные дожди и частично обрушилась подпорная стена обводного канала.

- В результате ЧС произошло подтопление 20 придомовых территорий на улицах Островского и Гастелло. Социально-значимые объекты в зону подтопления не попали. Уже проведены работы по перекрытию обводного канала. Также полностью ограничено поступление воды на подтопленные улицы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что для отвода воды проведено обустройство 5 дополнительных каналов в реке Кукса.

На данный момент подтопленными остаются 20 придворовых территорий. В домах воды нет. Работы по откачке воды продолжаются. Для этого привлекли более 160 человек и 67 единиц техники. От МЧС России — 41 человек и 15 единиц техники.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Курганинске из-за разрушения обводного канала подтопило 28 дворов.