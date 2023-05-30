Выездной пункт отбора на службу в армии открыли в Туапсе

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На центральной площади в Туапсе заработал мобильный пункт отбора на военную службу. Здесь всем желающим рассказывают об условиях заключения контракта и льготах.

- Мы выезжаем в организации и населенные пункты, проводим разъяснительную беседу, записываем тех, кто прошел медкомиссию через военкомат и готов служить по контракту. Выездной пункт проводит работу совместно с военкоматами Туапсе, Новороссийска и Сочи, — рассказал офицер по тестированию Григорий Капуста.

Мобильный пункт разворачивают в городе по будням. На контрактную службу берут с категориями здоровья А, Б, В. Кроме этого, военнослужащие говорят, что важна правильная мотивация.

Контрактникам единовременно выплачивает 195 тысяч рублей непосредственно по указу президента РФ, еще 100 тысяч рублей - губернаторская выплата. Ежемесячное денежное довольствие военнослужащим, которые находятся на СВО, начинается от 204 тысяч рублей.