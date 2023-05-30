В Туапсинский район на Всекубанский cлет казаков приехало 400 школьников и кадетов

В Туапсинском районе прошел Всекубанский cлет классов казачьей направленности и казачьих кадетских корпусов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Туапсинский район Кубани на Всекубанский cлет казаков приехало 400 школьников и кадетов. Ребята соревновались в семи испытаниях. Это метание учебной гранаты, подтягивание на перекладине, разборка и сборка автомата Калашникова. Также конкурс печатных изданий, строя, песни и в игре по станциям «Казачий край – земля казачья».

- По итогам победителем среди кадет стала команда Курганинского казачьего кадетского корпуса. Участники из Кропоткинского и Ейского корпусов оказались призерами. Лучшими среди школ стали ребята из Апшеронского района. Призерами - команды Крымского и Тихорецкого районов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что в систему непрерывного казачьего образования региона входит около 6 тысяч классов и групп казачьей направленности, 54 детских сада, 80 школ, семь казачьих кадетских корпусов. Свыше 114 тысяч человек объединяет союз казачьей молодежи Кубани.