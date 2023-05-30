В Краснодаре отремонтируют детскую школу искусств №11 Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре отремонтируют детскую школу искусств №11 им. Арно Бабаджаняна. Учреждение обновят по нацпроекту «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В школе искусств, в частности, отремонтируют фасад, системы электроснабжения и электроосвещения. В настоящее время специалисты приводят в порядок фасад, ступени входа, а цоколь облицовывают плиткой.

Всего на ремонт учреждения выделили более 21 млн рублей. Завершить работы планируют до конца 2023 года.

Отмечается, что детская школа искусств №11 – одно из крупнейших учреждений допобразования в Краснодаре.

– В ней обучаются почти 560 ребят по программам музыкального, изобразительного и хореографического искусства. В школе три хореографических ансамбля, инструментальные и вокальные ансамбли, четыре хоровых коллектива, два из которых носят звание «образцовый», – сообщили в пресс-службе администрации региона.