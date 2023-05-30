В Анапе летом откроют три аквапарка. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе летом будут работать три аквапарка. Каждый из них отличается своей тематикой, количеством, крутостью и величиной горок.

- На территориях есть все для полноценного отдыха взрослых и детей: бассейны, анимационные программы. Также фуд-корты, пенные шоу и многое другое, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Так, «Золотой пляж» уже открылся и готов принимать гостей. Открытие аквапарков «Тики-так» и «Олимпия» запланировано на первые числа июня.