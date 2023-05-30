В Сочи продолжают подготавливать автобусы к лету

Каждый день на линию выходят более 800 автобусов

В Сочи продолжают подготавливать общественный транспорт к лету. Специалисты восстанавливают повреждения кузова, заменяют детали. Также проводится лакокрасочная работа и обшивка сидений. Кроме этого, в спеццентрах проверяют систему охлаждения двигателя, электрооборудование и так далее.

- С водителями проводят инструктажи по соблюдению правил пассажирских перевозок и культуры обслуживания. Также водители их обучают оказанию первой помощи, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего на курорте действует 124 маршрута. Каждый день на линию выходят более 800 автобусов. К слову, с 1 июня откроют сезонные маршруты №67 «мкр. Лазаревское – ост. ВИЗР – ост. Кольцевая» и №78 «п. Каткова щель – ул. Лазарева – п. Аше».