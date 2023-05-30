С помощью ЭКО в крае родились 23 двойни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани благодаря процедуре ЭКО с начала года родился 361 ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Лечение в медучреждениях края прошли 686 женщин. С помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения на свет в том числе появились 23 двойни. Всего в крае с начала года родились около 17,5 тысяч малышей. Мамами двоен стали 195 женщин, а троен – две жительницы.

Напомним, процедуру ЭКО проводят по полису ОМС в рамках краевого проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В 2022 году благодаря процедуре на свет появились более 1,3 тысячи детей, в том числе 100 двоен и две тройни.