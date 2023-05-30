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НовостиОбщество30 мая 2023 9:55

В Новороссийске полицейские обнаружили около 2 тысяч немаркированных пачек сигарет

Владельца будут судить
Светлана ОВДЕЙ
Пачки сигарет изъяли Фото: кадр из видео

Пачки сигарет изъяли Фото: кадр из видео

В Новороссийске полицейские обнаружили около 2 тысяч немаркированных пачек сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Крупную партию контрафактных сигарет обнаружили в Центральном районе города. Обвиняемый арендовал 11 торговых точек и хранил продукцию для продажи. Всего полицейские изъяли 1830 пачек сигарет более чем на 200 тысяч рублей.

– В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе МВД по краю.

Уточняется, что за хранение контрафактных сигарет обвиняемому грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Ейске полицейские изъяли из магазина более 2 тысяч пачек немаркированных сигарет. Возбуждено уголовное дело.