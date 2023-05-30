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НовостиОбщество30 мая 2023 10:18

В Краснодаре участок улицы Симферопольской стал односторонним

Движение изменили в ночь с 29 на 30 мая
Светлана ОВДЕЙ
Движение изменено на период реконструкции улицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение изменено на период реконструкции улицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре участок улицы Симферопольской сделали односторонним. Изменения вступили в силу в ночь с 29 на 30 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Одностороннее движение организовали на участке улицы Симферопольской от Уральской до Новороссийской в сторону ж/д переезда. Транспорт, выезжающий из промзоны через переезд на Новороссийскую, сможет повернуть только направо — в сторону ул. им. Дежнева.

Схема движения Фото: krd.ru

Схема движения Фото: krd.ru

Уточняется, что одностороннее движение на участке сделали временно. Это связанно с реконструкцией улицы Симферопольской. Специалисты переустраивают инженерные коммуникации. Когда работы завершат, схема движения станет прежней.

— Автомобилистам, которые двигаются по Новороссийской со стороны Лизы Чайкиной для выезда на Уральскую, рекомендуем использовать Дежнева для объезда одностороннего участка Симферопольской, — уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.