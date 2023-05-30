Строители из Сочи восстановят в Мариуполе четыре дома и детсад

Объекты будут готовы в июне Фото: пресс-служба администрации Сочи

Бригада строителей из Сочи продолжает помогать в восстановлении Мариуполя. Планируется, что в июне закончится реконструкция четырех жилых домов и детского сада, сообщили в администрации города-курорта.

Всего в городе Донецкой народной республике трудится около 500 специалистов и порядка 120 единиц техники. Как отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, работы финансируются из бюджета страны.

– Наши строители со всей ответственностью подошли к работе в новых регионах Российской Федерации, сразу взяли хорошие темпы. За Сочи изначально было закреплено 18 объектов, в процессе их список пополнился еще десятью. Вся работа проходит под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина и по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, – отметил Алексей Копайгородский.

Глава курортного города добавил, что специалисты трудятся над проектированием и восстановлением 19 объектов. Это не только жилые дома, но и социальные объекты, среди которых школа искусств, больница и детский сад.

Планируется, что детсад откроется уже к 1 сентября. Что касается больницы и школы искусств, то рабочие приступили к прокладке инженерных сетей. Эти объекты будут сданы в эксплуатацию до конца года.

Ситуацию на объектах контролируют специалисты сочинской администрации. Рабочая группа ежемесячно посещает Мариуполь. Помимо этого она также доставляет гуманитарную помощь местному населению.

Всего в зону спецоперации доставлено более 200 тонн гуманитарного груза. Еще 16 тонн прибудет в ДНР в ближайшие дни.

Помимо этого, в Сочи по поручению мэра создан Координационный совет по поддержке семей участников специальной военной операции. Благодаря местным жителям и предпринимателям родственникам мобилизованные передали 22,5 млн рублей.

По поручению Алексея Копайгородского, дети добровольцев могут бесплатно отдохнуть в санаториях города-курорта. Этой возможностью уже воспользовались 19 местных жителей.