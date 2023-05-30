Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе музей «Горгиппия» проведет праздник 1 июня. Дети вместе с родителями смогут перевоплотиться в древних греков и узнать подробности из повседневной жизни античной семьи и общества.

- На площадке интерактивного парка можно будет примерить на себя роль древнего воина или горожанина-ремесленника. Также смолоть зерно на античной мельнице или изготовить ткань на ткацком станке, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что мероприятие пройдет по адресу: улица Набережная, 4.