Кубанские казаки передали около 70 тонн гуманитарной помощи в зону СВО Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские казаки передали около 70 тонн гуманитарной помощи в зону СВО. Об этом сообщил вице-губернатор края Александр Власов.

Продукты, воду, лекарства, предметы первой необходимости, технические средства передали собрали и передали за неделю. Всего казаки уже отправляли в зону боевых действий 1850 тонн гуманитарных грузов.

– В сборе помощи активное участие также принимают неравнодушные жители из разных районов Краснодарского края, представители волонтерских и общественных объединений, фермеры, индивидуальные предприниматели, духовенство, школьники, за что хочу их поблагодарить, – сказал Александр Власов. – Своих не бросаем!