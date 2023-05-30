Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

В Адыгее в массовом ДТП пострадали двое водителей и 6-летняя девочка. Авария произошла 29 мая около 22:20 в Майкопе.

Предварительно, 31-летний водитель ВАЗ на пересечении улиц Ветеранов и Заводской не уступил дорогу иномарке. От удара ее отбросило на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с другой машиной.

– В числе пострадавших оказался водитель отечественной машины, а также его несовершеннолетняя пассажирка в возрасте 6 лет. Вместе с 37-летним водителем иномарки они были доставлены в больницу с различными травмами, – сообщили в пресс-службе МВД РФ по Адыгее.

В настоящее время Госавтоинспекцией и следственным подразделением полиции отдела МВД по Майкопу проводится проверка. Предварительно, водитель, который не уступил дорогу на перекрестке, сел пьяным за руль.

– В отношении него составлен ряд административных материалов, – добавили в пресс-службе МВД по республике.