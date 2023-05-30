Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 11:13

Туроператоры Краснодара и Махачкалы подписали соглашение о сотрудничестве

Встреча прошла в Махачкале
Светлана ОВДЕЙ
Соглашение подписали в Махачкале Фото:управление экономики администрации Краснодара

Соглашение подписали в Махачкале Фото:управление экономики администрации Краснодара

Туроператоры Краснодара и Махачкалы подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Встреча прошла в спортшколе по шахматам им. Анатолия Карпова в Махачкале. Краснодарские туроператоры рассказали о регионе и краевом центре. Коллеги из Махачкалы представили гостям основные маршруты Дагестана.

На встрече коллеги из Краснодара и Махачкалы заключили соглашение о сотрудничестве с туроператором «ЭтноМирКавказ», а краснодарский Туристско-информационный центр – с городским центром туризма Махачкалы. В завершении делегация из Краснодара посетила экскурсию по историческому центру Махачкалы.

— Встречи такого формата мы организуем совместно с бизнесом, – отметила начальник управления экономики администрации Краснодара Елена Васильченко. – Все заинтересованы в заключение крупных соглашений. Потому что они положительно сказываются на взаимном туристическом потоке.