Соглашение подписали в Махачкале Фото:управление экономики администрации Краснодара

Туроператоры Краснодара и Махачкалы подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Встреча прошла в спортшколе по шахматам им. Анатолия Карпова в Махачкале. Краснодарские туроператоры рассказали о регионе и краевом центре. Коллеги из Махачкалы представили гостям основные маршруты Дагестана.

На встрече коллеги из Краснодара и Махачкалы заключили соглашение о сотрудничестве с туроператором «ЭтноМирКавказ», а краснодарский Туристско-информационный центр – с городским центром туризма Махачкалы. В завершении делегация из Краснодара посетила экскурсию по историческому центру Махачкалы.

— Встречи такого формата мы организуем совместно с бизнесом, – отметила начальник управления экономики администрации Краснодара Елена Васильченко. – Все заинтересованы в заключение крупных соглашений. Потому что они положительно сказываются на взаимном туристическом потоке.