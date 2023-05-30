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НовостиОбщество30 мая 2023 11:32

В Краснодаре гендиректор стройфирмы задолжал работникам более 31 млн рублей зарплаты

Руководитель организации погасил долг
Светлана ОВДЕЙ
Задолженность превысила 31,7 млн рублей Фото из архива КП

Задолженность превысила 31,7 млн рублей Фото из архива КП

В Краснодаре гендиректор стройфирмы задолжал работникам более 31 млн рублей зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 44-летний бывший директор организации по строительству жилых и нежилых зданий с ноября 2022-го по март 2023 года не выплачивал зарплату 42 сотрудникам. Кроме того, часть денег не получали еще 133 работника. Общий долг с учетом компенсаций превысил 31,7 млн рублей. В то же время директор фирмы мог выплатить сотрудникам зарплату, но перечислял деньги на другие цели.

– На первоначальном этапе расследования уголовного дела удалось добиться погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятия на сумму 20 млн рублей, а в настоящее время руководитель организации в полном объеме погасил перед подчиненным оставшуюся задолженность, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Уточняется, что бывшего гендиректора фирмы освободили от уголовной ответственности.