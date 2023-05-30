Задолженность превысила 31,7 млн рублей Фото из архива КП

В Краснодаре гендиректор стройфирмы задолжал работникам более 31 млн рублей зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 44-летний бывший директор организации по строительству жилых и нежилых зданий с ноября 2022-го по март 2023 года не выплачивал зарплату 42 сотрудникам. Кроме того, часть денег не получали еще 133 работника. Общий долг с учетом компенсаций превысил 31,7 млн рублей. В то же время директор фирмы мог выплатить сотрудникам зарплату, но перечислял деньги на другие цели.

– На первоначальном этапе расследования уголовного дела удалось добиться погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятия на сумму 20 млн рублей, а в настоящее время руководитель организации в полном объеме погасил перед подчиненным оставшуюся задолженность, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Уточняется, что бывшего гендиректора фирмы освободили от уголовной ответственности.