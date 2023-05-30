Многофункциональный центр гастрономического туризма в Сочи готов на 37%

Сейчас объект готов на 37%.

В Сочи строят многофункциональный центр гастрономического туризма. Он появится на Красной Поляне. Сейчас объект готов на 37%.

- Центр гастротуризма включает в себя ресторанный комплекс и дегустационные залы. Сейчас уже полностью готов фундамент и перекрытия цокольного этажа, где будут находиться производственные цеха по приготовлению и хранению гастрономической продукции, - сообщил руководитель департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в настоящее время идет армирование. Благодаря центру появится более 60 новых рабочих мест. Также здесь построят большую гостиницу с торговыми помещениями и конференц-залами.