Кешбэк по акции «Футбольный кешбэк» Банка Уралсиб составил 6%

Фото: банк Уралсиб

Кешбэк по кобрендинговым картам Уралсиба и «ФК «Краснодар» за апрель составил максимальные 6%.

Банк Уралсиб запустил акцию «Футбольный кешбэк» в октябре прошлого года. Акция уникальна тем, что кешбэк по карте* зависит от результатов игры футбольной команды. Он рассчитывается каждый месяц, как разница между забитыми и пропущенными голами и максимально может достигать 6%. Если результат игр по итогам месяца невысок, то кешбэк начисляется по стандартной ставке – от 1% до 3% согласно условиям программы Уралсиб Бонус.

В апреле 2023 года любимая команда обеспечила держателям карт максимальную доходность, показав отличные результаты в апрельских играх в рамках чемпионата 2022/2023 гг. «МИР Российская премьер-лига».

Чтобы принять участие в акции, нужно заказать карту ФК «Краснодар» в любом отделении или на сайте банка на территории Краснодарского края до 30 июня 2023 года включительно. Ознакомиться с условиями участия в акции можно на сайте банка.

*Кешбэк начисляется в бонусных рублях

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