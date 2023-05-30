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НовостиОбщество30 мая 2023 12:04

В Краснодаре ввели локальный режим ЧС из-за взрывоопасного предмета у ЖК «Самолет»

Его обнаружили на улице Западный обход, 57
Светлана ОВДЕЙ
Взрывоопасный предмет обнаружили у ЖК «Самолет» Фото из архива КП

Взрывоопасный предмет обнаружили у ЖК «Самолет» Фото из архива КП

В Краснодаре ввели режим ЧС из-за найденного взрывоопасного предмета у ЖК «Самолет». Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, взрывоопасный предмет обнаружили на улице Западный обход, 57. В связи с этим с 16:00 26 мая на участке действует локальный режим ЧС.

– Установить местный уровень реагирования на территории муниципального образования город Краснодар. Определить зону чрезвычайной ситуации в границах земельного участка по ул. Западный обход, д. 57, ЖК «Самолет», – говорится в постановлении. – Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации силы и средства ТП РСЧС.