Уникальный детский развлекательный центр появился в Сочи

Площадь комплекса - 1700 квадратных метров Фото: Олег УМАРОВ

В сочинском парке «Ривьера» открылся детский развлекательный центр «Лакосмик». Его площадь составляет 1700 квадратных метров.

Как рассказал управляющий «Лакосмика» Максим Вакуленко, детский центр поделен на восемь тематических зон исходя из направленности активности. В частности в нем находится самая длинная и высокая горка для тюбинга, то есть катания на надувных «ватрушках». Кроме того, в комплексе есть лабиринт, состоящий из четырех этажей, сухие бассейны и многое другое.

Уникальность «Лакосмика» еще и в том, что вместе с детьми разрешается играть их родителям. Взрослые также могут провести время в кафе самостоятельно, откуда есть возможность наблюдать за всем игровым пространством.

- Эта локация удобна тем, что родители могут прийти сюда с детьми, провести какое-то время с ними, а потом отдохнуть отдельно, - пояснил Максим Вакуленко.

Он добавил, что «Лакосмик» - единственный подобный развлекательный комплекс на юге страны. Его внутренняя отделка выполнена из гипоаллергенных безопасных материалов, предотвращающих травмы.

Центр находится под крышей, поэтому дети смогут развлекаться в нем в любую погоду. Еще одна фишка – действие билета распространяется на весь день. То есть можно немного поиграть, потом пойти прогуляться по «Ривьере» и вернуться обратно.

Родители, а также бабушки и дедушки отметили, что дети рады и очень довольны.