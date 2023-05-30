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НовостиЗдоровье30 мая 2023 12:30

На Кубани за неделю выявили 210 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту три месяца
Светлана ОВДЕЙ
От осложнений заболевания скончались два пациента Фото из архива КП

От осложнений заболевания скончались два пациента Фото из архива КП

На Кубани за неделю с 22 по 28 мая выявили 210 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту три месяца, а самому старшему – 90 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 62 положительных результата, в Сочи – 20, в Новороссийске – 16, в Кавказском – 15. 11 пациентов прибавилось в Староминском муниципалитете, девять – в Усть-Лабинском, восемь – в Апшеронском.

По шесть новых случаев зарегистрировано в Горячем Ключе, Крымском и Лабинском районах, по пять – в Ейском и Мостовском, по четыре – в Динском, Темрюкском, Анапе и Армавире. По трое жителей заболели в Геленджике и Славянском районе, по два – в Абинском, Кореновском, Красноармейском, Новопокровском, Северском, по одному – в Выселковском, Гулькевичском, Калининском, Каневском, Крыловском, Новокубанском, Павловском, Тимашевском, Туапсинском.

За неделю в крае от осложнений заболевания скончались два пациента. С выздоровлением выписали 256 человек.