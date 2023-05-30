На Кубани за неделю выявили 210 новых случаев заболевания COVID-19

От осложнений заболевания скончались два пациента Фото из архива КП

На Кубани за неделю с 22 по 28 мая выявили 210 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту три месяца, а самому старшему – 90 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 62 положительных результата, в Сочи – 20, в Новороссийске – 16, в Кавказском – 15. 11 пациентов прибавилось в Староминском муниципалитете, девять – в Усть-Лабинском, восемь – в Апшеронском.

По шесть новых случаев зарегистрировано в Горячем Ключе, Крымском и Лабинском районах, по пять – в Ейском и Мостовском, по четыре – в Динском, Темрюкском, Анапе и Армавире. По трое жителей заболели в Геленджике и Славянском районе, по два – в Абинском, Кореновском, Красноармейском, Новопокровском, Северском, по одному – в Выселковском, Гулькевичском, Калининском, Каневском, Крыловском, Новокубанском, Павловском, Тимашевском, Туапсинском.

За неделю в крае от осложнений заболевания скончались два пациента. С выздоровлением выписали 256 человек.