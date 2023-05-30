Боеприпас обнаружили при проведении строительных работ Фото из архива КП

В Краснодаре боеприпас времен войны, найденный у ЖК «Самолет», уничтожили на полигоне. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

Напомним, на улице Западный обход, 57 в ЖК «Самолет» 26 мая ввели локальный режим ЧС. Здесь при проведении строительных работ обнаружили взрывоопасный предмет.

Как оказалось, на участке найден боеприпас предположительно времен Великой Отечественной войны.

– Он уже ликвидирован на полигоне. 29 мая по этому же адресу обнаружили еще один боеприпас тех же времен. Его тоже ликвидируют на полигоне, – сообщили в МЦУ Краснодара.

Уточняется, что локальный режим ЧС снимут только после ликвидации снаряда.