Будущее учреждение рассчитано на 240 мест Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Детский сад по улице Цветаевой в Краснодаре готов на 60%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Будущее учреждение рассчитано на 240 мест. В двухэтажном детсаду на площади около пяти тыс. кв. метров разместят 12 групп для детей от года до семи лет. В здании также подготовят административные помещения, физкультурный и музыкальный залы, профильные кабинеты, медкабинет, пищеблок и прачечную. А для удобства детей, сотрудников и посетителей оборудуют лифт.

Во дворе детсада обустроят 12 теневых навесов, навес для хранения санок и колясок, две спортивные и 12 игровых площадок, уложат газоны, высадят деревья и кустарники.

В настоящее время специалисты делают каменную кладку на этажах, монтируют систему вентиляции и штукатурят помещения на втором этаже. Кроме того, электрики прокладывают кабели и обустраивают системы видеонаблюдения и средств связи.

– Завершить строительство планируют до конца года, – уточнили в пресс-службе мэрии.