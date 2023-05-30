Региональный филиал начнет работу 1 июня Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани открыли региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Отделение, расположенное на улице Атарбекова, 1/1, начнет работу 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

В филиале работают 40 социальных координаторов, которые прошли подготовку. Они будут адресно сопровождать ветеранов СВО и семьи погибших бойцов по всем вопросам.

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» будет содействовать в получении мер поддержки – медицинской и социальной реабилитации, обеспечения лекарствами и техническими средствами реабилитации, психологической помощи и лечения в санаториях.

Кроме того, в работу учреждения войдет помощь в переобучении и трудоустройстве ветеранов и решении бытовых вопросов. Подопечным фонда при необходимости предоставят долговременный уход и адаптацию жилья под нужды инвалидов.

Сотрудники фонда также будут вовлекать ветеранов СВО в общественные проекты о патриотическом воспитании граждан, сохранении исторической памяти и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Содействие будут оказывать и некоммерческим и волонтерским организациям, помогающим ветеранам СВО и их семьям.

– Основная задача Фонда – комплексное сопровождение ветеранов СВО и их семей. Здесь им будут оказывать помощь по принципу единого окна, – отметил вице-губернатор Анна Минькова. – За каждой семьей военнослужащего закрепят социального координатора, который будет контролировать и сопровождать решение поступающих в Фонд обращений.

Региональный филиал возглавил Александр Старовойтов, участвовавший в СВО добровольцем. На открытии гостям представили функционал отделения и провели чаепитие с ветеранами СВО и родными погибших бойцов.