«Агрокомплекс» устроит «Сладкое лето!» для любителей мороженого

За покупку охлаждающего десерта можно получить оригинальный летний подарок

«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва проведет акцию «Сладкое лето!» для покупателей фирменного мороженого. За покупку охлаждающего десерта можно получить оригинальный летний подарок.

«Выселковское мороженое скрасит любой вид отдыха, а этим летом еще и поможет получить приятный подарок для проведения времени в парке, на пляже или спортивной площадке. С 1 июня по 27 июля в нашей фирменной рознице, а также в других локальных и федеральных сетях будет действовать акция с вручением интересных призов, среди которых палатки и зонты для пляжного отдыха, надувные матрасы, воздушные змеи и наборы для бадминтона. Мы желаем покупателям мороженого «Агрокомплекс Выселковский» яркого и веселого сезона отпусков», - отметила руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Чтобы получить шанс выиграть подарок «Агрокомплекса», нужно сделать два шага. С 1 июня по 27 июля 2023 года купить любое мороженое торговой марки «Агрокомплекс Выселковский». Зарегистрировать свой чек на сайте сладкоелето.рф или через чат-бот https://t.me/sladkoeleto_bot и следить за результатами розыгрышей. Даты проведения розыгрышей – 19 июня, 03 июля, 17 июля и 31 июля 2023 года. Срок выдачи призов с 19 июня по 30 сентября 2023 года*.

Мороженое «Агрокомплекс Выселковский» отличается натуральным составом и ярким вкусом. В составе пломбира натуральные сливки, изготовленные из молока с собственных ферм агрохолдинга. В ассортименте вкусы: ваниль, шоколад, крем-брюле, кубанские ягоды и кубанская клубника. Сейчас линейка мороженого представлена 14 видами продукции, соответствующей ГОСТу. В 2023 году производитель выпустил новинку - пломбир эскимо ванильное в шоколадной глазури с фундуком.

*Количество призов ограничено. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображенных на рекламных материалах. С правилами проведения и полной информацией об акции, а также результатами розыгрышей можно ознакомиться на сайте сладкоелето.рф.

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