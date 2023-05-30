В Краснодаре уберут пешеходный переход на улице Постовой Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре уберут пешеходный переход на улице Постовой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Нерегулируемый пешеходный переход находится в 100 метрах от пересечения улиц Постовой и Октябрьской. На месте «зебры» уже убрали разметку и знаки. До 1 июня рабочие уберут подход к переходу со стороны платной парковки.

Отмечается, что пешеходный переход решено убрать в целях безопасности пешеходов и водителей.

— На этом переходе из-за невнимательности водителей и пешеходов случались ДТП, – сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин. – Пришли к общему мнению, что отсутствие перехода улучшит автомобильный трафик и минимизирует аварии на этом участке.

Для пешеходов доступен другой переход на пересечении улиц Постовой и Октябрьской.