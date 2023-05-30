В Славянском районе по нацпроекту благоустраивают парк

Благоустройство завершат до конца года Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Славянском районе Кубани благоустраивают парк. Территорию приводят в порядок в поселке Совхозном. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». В парке, в частности, подготовят детские площадки, спортплощадку с тренажерами и оборудованием для воркаута, зоны отдыха с беседками. На входе появятся многоуровневые клумбы из подпорных стен, а по периметру – беговая дорожка.

– Уже выполнили треть от запланированного объема работ. Сейчас специалисты делают пешеходные дорожки, площадки под беседки, – сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Завершить благоустройство парка планируют к концу года.