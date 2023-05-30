Чемпионат проходил в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате России по прыжкам на батуте. Соревнования проходили в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На чемпионате выступили более 130 спортсменов из 26 регионов страны. Они соревновались в прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. По результатам чемпионата сборная Краснодарского края завоевала одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую награды.

Наилучший результат кубанские батутисты показали в двойном минитрампе. Первое место заняли Галина Бегим, Анастасия Косарева, Анастасия Кузьменко и Анна Крошка, второе – Александр Бутько, Вадим Алисов, Илья Матрошилов и Вячеслав Садилов.

В индивидуальных прыжках на вторую ступень пьедестала поднялись Анжелика Алышева, Мария Михайлова, Кристина Петрова и Яна Павлова. А среди мужчин второе место заняли Денис Смирнов, Дмитрий Ушаков, Роман Неудачин и Никита Федоренко. Бронзовые награды на акробатической дорожке – у Полины Новолокиной, Марии Суторлиной и Валерии Зябловой. А мужская команда из Александра Лисицына, Игоря Шикунова, Амира Ачмиза и Виталия Узунова завоевала «серебро».

- Поздравляю наших спортсменов с новыми успехами. Кубанская школа прыжков на батуте - одна из сильнейших в России, наши спортсмены ежегодно завоевывают большое количество наград на соревнованиях всех уровней, – отметил вице-губернатор Александр Власов.