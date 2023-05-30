В Геленджике запретили использовать парашюты и дельтапланы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике временно запретили использование воздушного пространства над территорией курорта. Ограничения ввели в связи с СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Под использованием воздушного пространства понимаются в том числе полеты на дельтапланах, парение по воздуху на парашюте, закрепленном с помощью троса к двигающемуся транспортному средству, эксплуатация беспилотных летательных аппаратов, – говорится в сообщении.

Жителей и гостей курорта предупредили об ответственности за нарушение запрета. Организатор выплатит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

В случае, если человек серьезно пострадал или погиб, ответственному грозит уголовный срок – до семи лет лишения свободы.

– При выявлении фактов организации несанкционированных полетов беспилотных летательных аппаратов просьба сообщать в дежурную часть Новороссийского ЛО МВД России на транспорте по телефону 8 (8617) 60-47-71, – уточнили в пресс-службе мэрии Геленджика.