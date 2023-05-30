В двух округах Краснодара временно отключат свет для планового ремонта

Электроэнергии в домах жителей не будет с 23:00 до 07:00 Фото из архива КП
В двух округах Краснодара временно отключат свет. Подачу электроэнергии ограничат в связи с плановым ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
– Отключение электроэнергии будет проходить в связи с ремонтом оборудования на перемычке между двумя высоковольтными линиями 110 кВ «Набережная-Западная-2» и «ПС ИКЕА», – уточнили в пресс-службе мэрии.
Отключения проведут в ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 июня. Света в домах жителей не будет с 23:00 до 07:00.
Подачу электроэнергии, в частности, ограничат на территориях, прилегающих к улицам:
– им. Академика Лукьяненко
– Красных Партизан
– им. Тургенева
– им. Атарбекова
– Аэродромной
– им. Гагарина
– им. Ковалева
– им. Яна Полуяна
– Фестивальной
– им. Герцена
– им. Воровского
– Монтажников
– Гаражной
– им. Дзержинского
– им. Каляева
– им. Бабушкина
– им. Энгельса
– им. Рылеева
– им. Брюсова
– им. Кропоткина
– Темрюкской
– Сочинской
– Заполярной
– Круговой
– им. Толстого
– Анапской
– Азовской
– Крымской
– Славянской
– им. Калинина
– Алма-Атинской