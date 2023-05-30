В двух округах Краснодара временно отключат свет для планового ремонта

Электроэнергии в домах жителей не будет с 23:00 до 07:00 Фото из архива КП

В двух округах Краснодара временно отключат свет. Подачу электроэнергии ограничат в связи с плановым ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Отключение электроэнергии будет проходить в связи с ремонтом оборудования на перемычке между двумя высоковольтными линиями 110 кВ «Набережная-Западная-2» и «ПС ИКЕА», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Отключения проведут в ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 июня. Света в домах жителей не будет с 23:00 до 07:00.

Подачу электроэнергии, в частности, ограничат на территориях, прилегающих к улицам:

– им. Академика Лукьяненко

– Красных Партизан

– им. Тургенева

– им. Атарбекова

– Аэродромной

– им. Гагарина

– им. Ковалева

– им. Яна Полуяна

– Фестивальной

– им. Герцена

– им. Воровского

– Монтажников

– Гаражной

– им. Дзержинского

– им. Каляева

– им. Бабушкина

– им. Энгельса

– им. Рылеева

– им. Брюсова

– им. Кропоткина

– Темрюкской

– Сочинской

– Заполярной

– Круговой

– им. Толстого

– Анапской

– Азовской

– Крымской

– Славянской

– им. Калинина

– Алма-Атинской