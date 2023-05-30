В программу геномной селекции крупного рогатого скота на Кубани вложат боле 230 млн рублей

Краснодарский край и «Иннопрактика» будут развивать аграрное образование. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани при участии «Иннопрактики» реализуют программу геномной селекции крупного рогатого скота. В проект планируют вложить около 230 млн рублей.

– Программа геномной селекции крупного рогатого скота для нас возможность создать собственный высокопродуктивный генофонд. Для участия в проекте из региональной базы подобраны 15 тысяч животных для последующей селекции. Мы первые по производству питьевого молока, вторые – по сырому. Это лидерство мы должны сохранить, а для этого необходимо высокопродуктивное молочное стадо, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Пилотную программу геномной селекции крупного рогатого скота молочных пород на Кубани разработали в 2021 году. За два года в ней приняли участие почти 30 агропредприятий региона. Программа рассчитана на шесть лет. Проект позволит Краснодарскому краю к 2030 производить более 2 миллионов тонн молока ежегодно.