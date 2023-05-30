Вениамин Кондратьев рассказал об итогах участия Кубани в проекте «Иннагро»

Губернатор Краснодарского края обсудил итоги совместной работы с представителями «Иннопрактики». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Участие в проекте «Иннагро» позволило увеличить урожайность ряда культур до 30%. Итоги совместной работы Вениамин Кондратьев обсудил с представителями «Иннопрактики».

– Кубань, как аграрный регион страны, заинтересован в применении передовых технологий в сельском хозяйстве. Благодаря современным подходам сократилось использование пестицидов, рост урожайности идет не во вред плодородию почвы, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Кубанские предприятия участвуют в испытаниях инновационных отечественных биопрепаратов «Иннагро». В 2022 году восемь хозяйств провели более 20 испытаний на сое, кукурузе, подсолнечнике и рисе. Урожайность по этим культурам выросла на 30%.