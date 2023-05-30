В школах Кубани при поддержке «Иннопрактики» появятся аграрные классы нового поколения

Школьников будут готовить к карьере в агросекторе Фото: Павел МАРТИНЧИК

Краснодарский край и «Иннопрактика» будут развивать аграрное образование. Соответствующие договоренности были достигнуты на рабочей встрече губернатора Вениамина Кондратьева и представителей компании. Инициативы раннего аграрного образования начнут реализовывать уже в 2023 году. Так в регионе планируют провести очный этап Всероссийской олимпиады по агрогенетике для старшеклассников «Иннагрика» и летний научный профильный лагерь.

– Кадровая составляющая в агрокомплексе чрезвычайно важна. Поддерживаю идею с проведением тематических олимпиад и смен в летних лагерях. Думаю, что реально пойти еще дальше, например, создать совместную инновационную площадку, на которой молодежь сможет заниматься решением вопросов развития генетики, биопрепаратов и селекции, – рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам директора дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимира Авдеенко подготовку специалистов для сельского хозяйства целесообразней начинать со школы. Еще одним совместным проектом станет запуск сети агроклассов нового поколения.