Агропредприятие Ейского района планирует использовать бережливые технологии

Агропредприятие из Ейского района присоединилось к нацпроекту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Агрокомплекс из Ейского района подписал соглашения о взаимодействии с министерством экономики Краснодарского края и Региональным центром компетенций. Эксперты Регионального центра компетенций помогут определить участок с наибольшими потерями. Основное внимание будет уделено простою оборудования, наличию брака, нерациональной логистике и лишним передвижениям персонала. После этого будет разработан план по улучшениям.

- Активное внедрение бережливого производства на предприятиях агросектора может принести весомый экономический эффект бюджетов района и края, - рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт и торговля и строительство. Выручка компании должна быть не ниже 400 млн в год, а доля иностранного капитала не превышать 50%.