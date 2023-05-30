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НовостиЭкономика30 мая 2023 16:24

Агропредприятие Ейского района планирует использовать бережливые технологии

Компания присоединилась к национальному проекту «Производительность труда»
Евгения ХАЛИКОВА
Агропредприятие из Ейского района присоединилось к нацпроекту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Агропредприятие из Ейского района присоединилось к нацпроекту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Агрокомплекс из Ейского района подписал соглашения о взаимодействии с министерством экономики Краснодарского края и Региональным центром компетенций. Эксперты Регионального центра компетенций помогут определить участок с наибольшими потерями. Основное внимание будет уделено простою оборудования, наличию брака, нерациональной логистике и лишним передвижениям персонала. После этого будет разработан план по улучшениям.

- Активное внедрение бережливого производства на предприятиях агросектора может принести весомый экономический эффект бюджетов района и края, - рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт и торговля и строительство. Выручка компании должна быть не ниже 400 млн в год, а доля иностранного капитала не превышать 50%.