Пляж «Роза Хутор» открывает купальный сезон 1 июня

Гости курорта смогут выбрать отдых по душе и настроению. Фото: пресс-службы "Роза Хутор"

Оборудованный пляж курорта расположен в Имеретинской долине всего в получасе езды от горного кластера. Желающих провести время на черноморском побережье дважды в день доставят из «Роза Хутор» и обратно комфортабельные шаттлы.

К услугам гостей – удобные лежаки, солнцезащитные тенты, отдельные шатры-бунгало, полотенца и раздевалки. На пляже также предусмотрены самые разные развлечения. Для детей работает площадка с лабиринтом, для любителей прыжков в воду устроены специальные понтоны. Имеются Spa-зоны с массажем, летнее кафе и фреш-бар.

На морском пляже курорта есть возможность для занятий сапбордингом и дайвингом. Все необходимое оборудование можно взять в аренду – работает прокат. Дайв-центр Go Dive приглашает погрузиться в подводный мир Черного моря с опытными инструкторами. Доступны разовые погружения и обучающие курсы по международным системам PADI/ IANTD. Гостей ждет искусственный риф с рыбками, крабами и волноломом.

Пляж «Роза Хутор» в течение нескольких лет являлся обладателем международной экологической награды «Голубой флаг», подтверждающей соответствие высоким стандартам безопасности и экологического просвещения. Вопросы чистоты берега и прибрежных вод, создания качественной инфраструктуры для отдыха, в том числе на море, а также организации доступности пляжа для маломобильных граждан – по-прежнему в фокусе внимания курорта.

Реклама. https://rosakhutor.com/ LjN8KJ88N