В Краснодаре завершили все работы в пятиэтажке на улице Гаражной, пострадавшей от атаки дронов

В Краснодаре восстанавливают пострадавшие из-за атаки БПЛА дома. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре завершены все работы по восстановлению пятиэтажки, пострадавшей в результате атаки беспилотников неделю назад. В доме были заменены окна, межкомнатные и входные двери.

- Также привели в порядок стены подъезда и цоколь. С придомовой территории вывезли весь мусор. Все эти дни специалисты работали без перерыва, - рассказал глава краевого центра Евгений Наумов.

Продолжается восстановление повреждённой части соседнего частного дома. Работы по замене кровли приостановили из-за дождей, они будут продолжены, как только установится благоприятная погода.

Напомним, ЧП произошло в Краснодаре утром 26 мая. Местные жители на улицах Гаражной и Морской проснулись примерно в 04:10 часов из-за серии взрывов.