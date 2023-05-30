На Кубани устанавливают обстоятельства аварии с шестью пострадавшими и одним погибшим

Водитель отечественной легковушки погиб на месте. Фото: пресс-службы Госавтоинспекции Краснодарского края.

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии с одним погибшем и шестью пострадавшими в Краснодарском краем. ДТП произошло 30 мая в Усть-Лабинском районе.

- По предварительным данным водитель автомобиля Nissan при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2115, который двигался со стороны Усть-Лабинска в сторону станицы Тенгинской, - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир автомобиля Nissan. Водитель отечественной легковушки погиб на месте, также в больницу были доставлены четверо пассажиров автомобиля ВАЗ, среди которых годовалый ребенок.