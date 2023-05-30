В Краснодарском крае при столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
В Краснодарском крае 30 мая произошла смертельная авария. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП случилось на 45 км автодороги Краснодар-Кропоткин.
- По предварительным данным водитель автомобиля Renault при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем IVECO, - уточнили в ведомстве.
Приехавшие на место врачи скорой помощи диагностировали смерть водителя Renault. Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.