В Краснодарском крае при столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

В Краснодарском крае 30 мая произошла смертельная авария. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП случилось на 45 км автодороги Краснодар-Кропоткин.

- По предварительным данным водитель автомобиля Renault при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем IVECO, - уточнили в ведомстве.

Приехавшие на место врачи скорой помощи диагностировали смерть водителя Renault. Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.