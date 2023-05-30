В Краснодаре снова заработают кинотеатры под открытым небом

В Краснодаре летом моно будет посмотреть кино под открытым небом. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В краснодарских дворах снова начинаются кинопоказы под открытым небом. Первые сеансы в рамках акции «Кино нашего двора» пройдут 2 и 3 июня. Посмотреть кино под открытым небом и выступления артистов могут все жители и гости города, но сначала необходимо проголосовать за репертуар уличных кинотеатров.

- Голосование за фильмы идет в официальном сообществе акции «Кино нашего двора». На выбор представлены военные драмы, семейные и спортивные кинокартины, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Первый кинопоказ состоится на улице Игнатова. Перед сеансом выступит певица Ула Диринг. Начало мероприятия — в 20:00. Уже на следующий день кинобудка посетит ЖК «Оникс» на улице Российской, 267, корпус 1. Откроют показ выступления молодежных творческих коллективов. Впервые акция «Кино нашего двора» прошла в Краснодаре в 2010 году.