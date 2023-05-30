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НовостиСпорт30 мая 2023 18:29

На Кубани в День защиты детей стартует Всекубанский турнир по уличному баскетболу

Соревнования пройдут во всех муниципалитетах региона
Евгения ХАЛИКОВА
Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора края стартует 1 июня. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора края стартует 1 июня. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора края стартует 1 июня. Массовые соревнования пройдут во всех муниципалитетах.

- В честь праздника состоятся соревнования по шахматам, настольному теннису, легкой атлетике, плаванию, футболу, борьбе и другим видам спорта.

Турнир проводят с 2005 года. В нем принимают участие лучшие детские любительские баскетбольные команды региона – всего порядка 250 тысяч человек.