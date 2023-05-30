На Кубани в День защиты детей стартует Всекубанский турнир по уличному баскетболу

Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора края стартует 1 июня. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора края стартует 1 июня. Массовые соревнования пройдут во всех муниципалитетах.

- В честь праздника состоятся соревнования по шахматам, настольному теннису, легкой атлетике, плаванию, футболу, борьбе и другим видам спорта.

Турнир проводят с 2005 года. В нем принимают участие лучшие детские любительские баскетбольные команды региона – всего порядка 250 тысяч человек.