Полиция Адыгеи поймала укравшего 590 килограммов картона 26-летнего краснодарца

В Адыгее поймали вора картона и деревянных поддонов. Фото: пресс-службы МВД по Республике Адыгея.

В Адыгее полицейским пришлось искать причастного к воровству 50 деревянных поддонов и 590 кг картона. На пропажу пожаловались сразу два республиканских супермаркета. Как сообщили сотрудники магазинов, ограбления произошли ночью. Неизвестные проникли на территорию и вывезли вторсырье и деревянные паллеты.

- Имущество в обоих случаях хранились на открытой местности около самих магазинов. Сумму нанесенного ущерба двум торговым точкам составила около 12 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудникам ОВД города Майкопа удалось выйти на след похитителя. Им оказался 26-летний житель Краснодарского края. Мужчина перевез награбленное на собственном грузовике. Поддоны он решил использовать в хозяйственных целях, а картон продал.

В отношении фигуранта дознанием возбуждены сразу два уголовных дела. Подозреваемому в кражах грозит до двух лет лишения свободы.