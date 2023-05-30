В Курганинском районе остаются подтопленными 10 дворов на улицах Островского и Гастелло

В Курганинске ликвидируют подтопления из-за разрушения обводного канала. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по краснодарскому краю.

В Курганинске районе продолжают ликвидацию последствий разгула стихии. Накануне в райцентре из-за проливных дождей оказался разрушенным обводной канал. Водой затопило улицы Островского и Гастелло.

- Сейчас в Курганинске подтопленными остаются 10 придворовых территорий, в домовладениях воды нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели перекрыли обводной канал. Поступление воды на улицы Островского и Гастелло остановлено. Сейчас обустраивают дополнительный отводной канал в реку Кукса. В работах задействованы 98 человек и 39 единиц техники.