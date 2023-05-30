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НовостиПроисшествия30 мая 2023 18:56

В Сочи из-за аварии на водоводе без воды остались жители микрорайона Кудепста

Восстановить водоснабжение обещают во второй половине 31 мая
Евгения ХАЛИКОВА
Оползень оставил сочинцев без питьевой воды.

Оползень оставил сочинцев без питьевой воды.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Сочи столкнулись с перебоями воды из-за прорыва водовода. Как сообщили в городском «Водоканале», сложный прорыв произошел на крупном водоводе в сочинском микрорайоне Кудепста.

- Специалисты водоканала оперативно устраняют последствия аварии. Большая часть потребителей была переключена на резервные сети, что позволило избежать масштабного отключения, - уточнили в пресс-службе МУП «Водоканал» Сочи.

Авария произошла из-за оползня. В районе Сухумского шоссе вследствие переувлажнения активизировалась очередная подвижка грунта, которая повредила магистральный водовод диаметром 800 мм. Завершить необходимый комплекс работ и восстановить подачу воды аварийная бригада обещает во второй половине 31 мая.