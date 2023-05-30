В Сочи из-за аварии на водоводе без воды остались жители микрорайона Кудепста

Оползень оставил сочинцев без питьевой воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Сочи столкнулись с перебоями воды из-за прорыва водовода. Как сообщили в городском «Водоканале», сложный прорыв произошел на крупном водоводе в сочинском микрорайоне Кудепста.

- Специалисты водоканала оперативно устраняют последствия аварии. Большая часть потребителей была переключена на резервные сети, что позволило избежать масштабного отключения, - уточнили в пресс-службе МУП «Водоканал» Сочи.

Авария произошла из-за оползня. В районе Сухумского шоссе вследствие переувлажнения активизировалась очередная подвижка грунта, которая повредила магистральный водовод диаметром 800 мм. Завершить необходимый комплекс работ и восстановить подачу воды аварийная бригада обещает во второй половине 31 мая.