В Лабинском и Курганинском района паводковыми водами затопило почти 500 домовладений

На Кубани продолжают ликвидировать последствия паводков. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Оценочные комиссии продолжают оценивать ущерб, нанесенный паводком жителям Лабинского и Курганинского районов. В муниципалитетах подсчитали количество подтопленных домовладений и придомовых территорий.

- На данный момент в Лабинском районе выявлены факты подтопления 630 придомовых территорий, в том числе 327 домов. В Курганинском районе вода зашла на 1220 придомовых территорий, в том числе в 142 домов, - уточнили в Оперштабе Краснодарского края.

Специалисты полностью завершили откачку воды с придомовых территорий и домовладений в Лабинском районе. В Курганинске работы продолжаются. Остаются подтопленными еще 10 придомовых территорий.