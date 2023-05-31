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НовостиОбщество31 мая 2023 4:27

Правоохранителям Сочи передали 15 комплексов для слежения за беспилотниками

Приняты дополнительные меры безопасности
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Технологии позволяют в случае необходимости нейтрализовать БПЛА

Технологии позволяют в случае необходимости нейтрализовать БПЛА

В Сочи провели заседание Антитеррористической комиссии. На курорте перед летним сезоном принимают дополнительные меры безопасности. Так, правоохранителям Сочи передали 15 комплексов для слежения за беспилотниками.

- Технологии позволяют в случае необходимости нейтрализовать БПЛА. Дал поручение усилить контроль за аттракционами с использование парашютов над морем, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, также были приняты дополнительные меры безопасности в аэропорту и на ж/д вокзалах. Летом сотрудники МВД будут сопровождать все поезда и электрички.