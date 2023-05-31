В Краснодаре завершается голосование за благоустройство зеленых зон

В голосовании поучаствовали около 90 тысяч краснодарцев Фото: krd.ru

В Краснодаре 31 мая завершается голосование за благоустройство зеленых зон. Жители могут сделать выбор до 00:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Голосование проводится на онлайн-платформе 23.gorodsreda.ru. Присоединиться также можно через "Госуслуги" или обращением к волонтерам. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году.

В настоящее время выбор сделали около 90 тысяч краснодарцев. На голосовании представлены такие территории, как:

– сквер им. Гатова на ул. им. Стасова (Карасунский округ);

– сквер памяти Героев-танкистов в пос. Колосистом (Прикубанский округ);

– бульвар им. Россинского в пос. Краснодарском (Прикубанский округ);

– сквер им. Самойленко на ул. Постовой напротив Городского сада (Центральный округ);

– территория по ул. Зиповской, 4/4 (Центральный округ);

– сквер им. Чепеги в Юбилейном микрорайоне (Западный округ).

– После полуночи отдать свой голос будет уже невозможно. Итоги мы традиционно подведем на заседании городской общественной комиссии. Планируем провести его уже в эту пятницу, – сообщил замглавы Краснодара Максим Онищенко.

Напомним, с 2017 года в краевом центре по нацпроекту обновили 19 зеленых зон.