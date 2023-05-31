Под Анапой отключат свет 31 мая

Под Анапой отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 31 мая. Частичное отключение электроэнергии возможно из-за плановых работ.

- Света не будет с 09:00 до 18:00 в селе Супсех, а с 11:00 до 17:00 - в станице Гостагаевской, - сообщили «Россети Кубань».

Уточняется, что с 08:00 до 18:00 электроэнергии не будет в станице Гостагаевской на улицах: Октябрьская, Линейная, 9 Января, Почтовая, Южная, Урожайная, Колхозная, Кубанская, Широкая и в переулке Кузнецкий.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 электроэнергии не будет в хуторе Красном на улицах: Красноармейская, Садовая, Дачная, Казачья, Морская, Свободы, Северная, Тупиковая, Урожайная и в переулках: Строительный, Алма-Атинский.

Также отключения пройдут с 13:00 до 17:00 в селах Сукко, Супсех, Варваровка.