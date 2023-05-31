Поликлинику на улице Связной отремонтируют в Лазаревском районе Сочи

Проект подготовлен, проходит экспертизу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые объекты для спорта, медицины и благоустройство — эти темы обсудили на личном приеме с жителями Лазаревского района Сочи.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский говорил с Ксенией Гараниной о реконструкции стадиона «Юность». Глава города был там на прошлой неделе и оценил темпы работ. Летом отремонтируют опорную стену, организуют искусственный газон и дренажную систему, обновят трибуны. Установят и мачты освещения, чтобы юные воспитанники спортшколы №6 комфортно тренировались и по вечерам.

Андрею Павленко, которого интересовали вопросы здравоохранения, рассказали о планах по ремонту здания поликлиники на улице Связной в поселке Лоо. Она сейчас не работает — строению более 60 лет, нужен капитальный ремонт. Проект подготовлен, проходит экспертизу.

По просьбе Валерии Лексиной специалисты «Сочисвета» уже выехали на улицу Батумское шоссе, составили смету. В районе домов № 123/25, 123/74 установят дополнительную опору освещения и протянут свыше 200 метров воздушной линии электропередачи.

Артур Зопунян задал вопрос о сроках обустройства площадки в ауле Тхагапш на улице Ровная, 33. Здесь до конца года будет уложено новое безопасное покрытие, установлены игровой и спортивный комплексы.

- Приемы провожу во всех районах курорта. Мне важно лично услышать, какие вопросы есть у наших жителей и каким они видят развитие территорий. Все вопросы по моему поручению руководители департаментов, управлений и муниципальных предприятий берут на контроль. На Часах контроля заслушиваю доклады об исполнении, - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.